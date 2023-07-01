Источник: «Локомотив-Кубань» активировал опцию продления контракта Узинского на сезон
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Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский продолжит выступать за краснодарский клуб, сообщает телеграм-канал «Перехват».
По информации источника, в контракте 29-летнего российского баскетболиста была опция продления ещё на один сезон, и сегодня, 1 июля, она активировалась.
Дмитрий Узинский присоединился к «Локомотиву-Кубань» летом 2022 года после трёх сезонов в УНИКСе и сразу стал важным игроком в новой команде. Узинский помог краснодарцам добраться до финала Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне.
Он сыграл во всех 47 матчах, каждый раз выходя на площадку в стартовом составе. В среднем за игру 29-летний форвард проводил на паркете по 21 минуте, принося команде 4,7 очка, а также делая 2,6 подбора и 1 результативную передачу.
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