Источник: «Локомотив-Кубань» активировал опцию продления контракта Узинского на сезон

Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский продолжит выступать за краснодарский клуб, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, в контракте 29-летнего российского баскетболиста была опция продления ещё на один сезон, и сегодня, 1 июля, она активировалась.

Дмитрий Узинский присоединился к «Локомотиву-Кубань» летом 2022 года после трёх сезонов в УНИКСе и сразу стал важным игроком в новой команде. Узинский помог краснодарцам добраться до финала Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне.

Он сыграл во всех 47 матчах, каждый раз выходя на площадку в стартовом составе. В среднем за игру 29-летний форвард проводил на паркете по 21 минуте, принося команде 4,7 очка, а также делая 2,6 подбора и 1 результативную передачу.