Джимми Батлер попрощался с Гэйбом Винсентом и Максом Страсом

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер попрощался с бывшими партнёрами по команде защитниками Гэйбом Винсентом и Максом Страсом.
Батлер опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии обоих баскетболистов, показывающих пальцами жест мира, и написал под фото: «Мир!»
Напомним, ранее стало известно, что 27-летний атакующий защитник Гэйб Винсент заключил контракт на три года с «Лос-Анджелес Лейкерс» на общую сумму $ 33 млн. 27-летний Макс Страс подписывает с «Кливленд Кавальерс» четырёхлетний контракт на общую сумму $ 33 млн.
Напомним, победителем минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс». Звёздный сербский центровой «Денвера» Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.
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