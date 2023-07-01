Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джимми Батлер попрощался с Гэйбом Винсентом и Максом Страсом

Джимми Батлер попрощался с Гэйбом Винсентом и Максом Страсом
Комментарии

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер попрощался с бывшими партнёрами по команде защитниками Гэйбом Винсентом и Максом Страсом.

Батлер опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии обоих баскетболистов, показывающих пальцами жест мира, и написал под фото: «Мир!»

Напомним, ранее стало известно, что 27-летний атакующий защитник Гэйб Винсент заключил контракт на три года с «Лос-Анджелес Лейкерс» на общую сумму $ 33 млн. 27-летний Макс Страс подписывает с «Кливленд Кавальерс» четырёхлетний контракт на общую сумму $ 33 млн.

Рынок свободных агентов НБА. LIVE:
В НБА открылся рынок свободных агентов! Грин остаётся в «Уорриорз», Кайри — в «Мавс». LIVE
Live
В НБА открылся рынок свободных агентов! Грин остаётся в «Уорриорз», Кайри — в «Мавс». LIVE

Напомним, победителем минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс». Звёздный сербский центровой «Денвера» Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.

Событие дня?
Опрос
Выберите самое громкое событие первого дня рынка свободных агентов НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023