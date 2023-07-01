Дочь Родмана: сын Леброна и мой брат в одной команде — это будет сумасшествие

Форвард женской сборной США по футболу и клуба «Вашингтон Спирит» Тринити Родман рассказала о своём брате Деннисе Родмане-младшем, который пошёл по стопам отца и в новом сезоне будет играть в одной команде с сыном Леброна Джеймса Бронни Джеймсом.

«Сын Леброна Джеймса и сын Денниса Родмана на одной площадке — это будет сумасшествие.

Меня поражает количество времени, которое мой брат тратит на просмотр старых записей, количество времени, которое он проводит, наблюдая за моим отцом много лет назад — это даже не современный баскетбол, он другой. Но он хочет быть похожим на отца, который мог защищаться, начинать атаки, бросать трёхочковые, забивать сверху — он пытается быть лучшим во всём.

Я думаю, что многие школы действительно хотели его. Для него получить наконец признание было круто. Мне как сестре было приятно видеть, как он взволнован всем этим», — приводит слова Тринити Родман USA TODAY.