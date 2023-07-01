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MVP Евролиги Александар Везенков договорился о контракте с «Сакраменто»

MVP Евролиги Александар Везенков договорился о контракте с «Сакраменто»
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Форвард греческого клуба «Олимпиакос» болгарин Александар Везенков договорился о контракте с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Соглашение будет рассчитано на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн.

Александару Везенкову 27 лет. С 2015 по 2018 год форвард выступал за испанскую «Барселону», после чего перешёл в «Олимпиакос», в составе которого стал MVP Евролиги в 2023 году, а также обладателем приза Альфонсо Форда, вручаемого самому результативному игроку турнира. Помимо этого, болгарин является двукратным победителем чемпионата Греции, а также трёхкратным обладателем награды самого ценного игрока.

Ранее стала известна возможная замена Везенкова в «Олимпиакосе».

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