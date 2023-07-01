Деннис Смит-младший продолжит карьеру в «Бруклине»
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25-летний разыгрывающий защитник Деннис Смит-младший (190 см), ранее выступавший за «Шарлотт Хорнетс» и ставший свободным агентом по итогам прошедшего сезона, договорился о контракте на один год с «Бруклин Нетс». Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Деннис Смит-младший стал первым приобретением «Бруклин Нетс» этим летом. Ранее американские СМИ уже писали, что ирок был приоритетной целью команды на рынке свободных агентов.
25-летний разыгрывающий провёл минувший сезон за «Шарлотт», набирая 8,8 очка, 4,8 передачи и 3,1 подбора в среднем за матч. По итогам сезона он попал в составленный The Athletic рейтинг топ-10 баскетболистов, выступающих на позиции разыгрывающего, которые выйдут на рынок свободных агентов в межсезонье.
Рынок свободных агентов НБА. LIVE:
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