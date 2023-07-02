Диллон Брукс подписал четырёхлетний контракт с «Хьюстоном» суммой в $ 80 млн
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Форвард Диллон Брукс переходит по системе «сайн-энд-трейд» в «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Игрок подписал четырёхлетний контракт суммой в $ 80 млн.
Брукс подписывает крупное соглашение после того, как провёл скандальную серию плей-офф против «Лос-Анджелес Лейкерс», выступая за «Мемфис Гриззлиз». Во время противостояния Брукс позволил себе нелестное высказывание в адрес звёздного форварда Леброна Джеймса, заявив: «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков». По иронии судьбы, заключительный матч серии закончился в пользу «Лейкерс» с 40-очковой разницей.
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В минувшем сезоне Брукс в среднем набирал 14,3 очков, 3,3 подбора и 2,6 результативные передачи, реализуя трёхочковые с 32,6% эффективностью.
Дивинченцо — игрок «Никс»:
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