Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Диллон Брукс подписал четырёхлетний контракт с «Хьюстоном» суммой в $ 80 млн

Диллон Брукс подписал четырёхлетний контракт с «Хьюстоном» суммой в $ 80 млн
Комментарии

Форвард Диллон Брукс переходит по системе «сайн-энд-трейд» в «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Игрок подписал четырёхлетний контракт суммой в $ 80 млн.

Брукс подписывает крупное соглашение после того, как провёл скандальную серию плей-офф против «Лос-Анджелес Лейкерс», выступая за «Мемфис Гриззлиз». Во время противостояния Брукс позволил себе нелестное высказывание в адрес звёздного форварда Леброна Джеймса, заявив: «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков». По иронии судьбы, заключительный матч серии закончился в пользу «Лейкерс» с 40-очковой разницей.

Рынок свободных агентов НБА. LIVE:
Рынок свободных агентов в НБА: Ирвинг и Грин остаются, Лиллард запросил обмен! LIVE
Live
Рынок свободных агентов в НБА: Ирвинг и Грин остаются, Лиллард запросил обмен! LIVE

В минувшем сезоне Брукс в среднем набирал 14,3 очков, 3,3 подбора и 2,6 результативные передачи, реализуя трёхочковые с 32,6% эффективностью.

Дивинченцо — игрок «Никс»:
Донте Дивинченцо подписал контракт суммой в $ 50 млн с «Нью-Йорком»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023