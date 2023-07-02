Донте Дивинченцо подписал контракт суммой в $ 50 млн с «Нью-Йорком»
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«Нью-Йорк Никс» подписали защитника Донте Дивинченцо, который провёл минувший сезон в «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Срок соглашения — четыре сезона, общая сумма — $ 50 млн.
В предыдущем сезоне Донте в среднем набирал 9,4 очка, 4,4 подбора и 3,5 результативные передачи, бросая трёхочковые с 39,7% эффективностью.
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Дивинченцо был задрафтован в 2018 году «Милуоки Бакс», где провёл первые четыре года своей профессиональной карьеры. В итоге игрок получил чемпионское кольцо в 2021 году.
«Никс» только что провели свой лучший постсизон за последние 10 лет, выйдя в полуфинал Восточной конференции. В первом раунде «Нью-Йорк» уверенно переиграл «Кливленд Кавальерс» в серии со счётом 4-1.
Уэстбрук остаётся в «Клипперс»:
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