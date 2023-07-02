Украинский центровой Алексей Лень остаётся в «Сакраменто» ещё на один год

«Сакраменто Кингз» переподписал украинского центрового Алексея Леня ещё на один год, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Зарплата, которую будет получать Лень, составляет $ 3,2 млн.

Алексей проведёт уже своё четвёртый сезон в форме «Сакраменто». Помимо двух предыдущих сезонов центровой выступал за «Кингс» также в 2019-2020 годах.

В серии против «Голден Стэйт Уорриорз» игрок принял участие во всех семи матчах, где набирал в среднем 2,7 очка и 2,9 подбора.

Минувший сезон для «Сакраменто» оказался самым успешным за семь лет. Команда заняла третье место в таблице Западной конференции по итогам регулярного сезона и впервые за 17 лет вышла в плей-офф, где уступила «Уорриорз» в серии со счётом 3-4.