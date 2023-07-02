Чемпион НБА Джефф Грин перешёл в «Хьюстон Рокетс»

Чемпион НБА минувшего сезона Джефф Грин подписал контракт с «Хьюстон Рокетс», сообщает колумнист Майкл Скотто в своих социальных сетях. Длина соглашения составляет один год, за который Грин получит $ 6 млн.

36-летний форвард проведёт свой 16 сезон в лиге в составе «Хьюстона». Игрок уже играл за «Рокетс» в сезоне 2019/2020, где отыгрывал роль «смолл-болл» центрового. «Хьюстон» тогда остановился во втором раунде плей-офф, где проиграл будущим чемпионам — «Лос-Анджелес Лейкерс».

Джефф провёл минувший сезон, будучи полезным игроком со скамейки в составе чемпионского «Денвер Наггетс». В регулярном сезоне форвард набирал в среднем 7,8 очков и 2,6 подборов. Уже в «Наггетс» игрок стал исполнять роль ветерана, помогающему команде в том числе с ментальной точки зрения. Такую же роль он будет исполнять и в перестраивающемся «Хьюстоне».