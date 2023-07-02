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«Абсолютно отвратительно». Болельщики отреагировали на переход Диллона Брукса в «Хьюстон»

Форвард Диллон Брукс подписал контракт с «Хьюстон Рокетс» на сумму $ 80 млн на четыре года. Скандальный игрок минувшего плей-офф не смог избежать язвительных комментариев в социальных сетях.

«$ 80 млн Диллону Бруксу. Это один из худших контрактов в истории».

«Брукс подписывает контракт на $ 80 млн и, смеясь, идёт в банк после того, как месяц назад ему все говорили начинать изучать китайский язык».

«$ 130 млн Фреду Ванвлиту, $ 80 млн Диллону Бруксу, $ 32 млн Джоку Ландейлу. Руководство «Рокетс» будет уволено через три сезона».

«Я не поддерживаю решение дать Бруксу четырёхлетний контракт. Если в итоге окажется, что после двух лет у команды не будет опции прервать контракт, то это ужасная сделка. Абсолютно отвратительно».

В минувшем сезоне Брукс в среднем набирал 14,3 очка, делал 3,3 подбора и 2,6 результативной передачи, реализуя трёхочковые с эффективностью 32,6%.