«Абсолютно отвратительно». Болельщики отреагировали на переход Диллона Брукса в «Хьюстон»

Форвард Диллон Брукс подписал контракт с «Хьюстон Рокетс» на сумму $ 80 млн на четыре года. Скандальный игрок минувшего плей-офф не смог избежать язвительных комментариев в социальных сетях.
«$ 80 млн Диллону Бруксу. Это один из худших контрактов в истории».
«Брукс подписывает контракт на $ 80 млн и, смеясь, идёт в банк после того, как месяц назад ему все говорили начинать изучать китайский язык».
«$ 130 млн Фреду Ванвлиту, $ 80 млн Диллону Бруксу, $ 32 млн Джоку Ландейлу. Руководство «Рокетс» будет уволено через три сезона».
«Я не поддерживаю решение дать Бруксу четырёхлетний контракт. Если в итоге окажется, что после двух лет у команды не будет опции прервать контракт, то это ужасная сделка. Абсолютно отвратительно».
В минувшем сезоне Брукс в среднем набирал 14,3 очка, делал 3,3 подбора и 2,6 результативной передачи, реализуя трёхочковые с эффективностью 32,6%.
- 2 июля 2023
-
13:16
-
12:17
-
11:16
-
10:57
-
10:36
-
10:22
-
09:54
-
09:43
-
07:22
-
06:40
-
06:28
-
06:20
-
05:40
-
05:22
-
02:00
- 1 июля 2023
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:30
-
22:02
-
21:03
-
20:41
-
20:21
-
19:58
-
19:22
-
19:01
-
18:56
-
18:28
-
17:56
-
17:10
-
16:47
-
16:10
-
15:50
-
14:28
-
13:41