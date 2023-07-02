Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Абсолютно отвратительно». Болельщики отреагировали на переход Диллона Брукса в «Хьюстон»

«Абсолютно отвратительно». Болельщики отреагировали на переход Диллона Брукса в «Хьюстон»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард Диллон Брукс подписал контракт с «Хьюстон Рокетс» на сумму $ 80 млн на четыре года. Скандальный игрок минувшего плей-офф не смог избежать язвительных комментариев в социальных сетях.

«$ 80 млн Диллону Бруксу. Это один из худших контрактов в истории».

«Брукс подписывает контракт на $ 80 млн и, смеясь, идёт в банк после того, как месяц назад ему все говорили начинать изучать китайский язык».

«$ 130 млн Фреду Ванвлиту, $ 80 млн Диллону Бруксу, $ 32 млн Джоку Ландейлу. Руководство «Рокетс» будет уволено через три сезона».

НБА. Актуальное:
«Теперь путь за чемпионским перстнем!» Что известно по Дэмьену Лилларду на данный момент
«Теперь путь за чемпионским перстнем!» Что известно по Дэмьену Лилларду на данный момент

«Я не поддерживаю решение дать Бруксу четырёхлетний контракт. Если в итоге окажется, что после двух лет у команды не будет опции прервать контракт, то это ужасная сделка. Абсолютно отвратительно».

В минувшем сезоне Брукс в среднем набирал 14,3 очка, делал 3,3 подбора и 2,6 результативной передачи, реализуя трёхочковые с эффективностью 32,6%.

Факт соглашения:
Диллон Брукс подписал четырёхлетний контракт с «Хьюстоном» на сумму $ 80 млн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023