Леброн поприветствовал всех старых и новых партнёров по «Лос-Анджелес Лейкерс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в своих социальных сетях посты насчёт каждого нового и старого партнёра по команде, который заключил контракт с «озёрниками» во время текущего межсезонья.

Все посты в социальных сетях Леброна Джеймса в честь старых и новых партнёров по команде Фото: Социальные сети Леброна Джеймса

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка провёл прекрасную работу во время текущего рынка свободных агентов. Помимо того что «Лос-Анджелес» сохранил почти всех игроков, которые сыграли важную роль в походе команды до финала Западной конференции, Пелинке удалось пригласить целую группу новых игроков.

«Лейкерс» перезаключили контракты с форвардом Руи Хатимурой, защитником Остином Ривзом и разыгрывающим Д`Анджело Расселлом, а также пригласили таких новичков, как разыгрывающий Гэйб Винсент, форварды Кэм Рэддиш и Торин Принс, центровой Джексон Хэйс.