Коди Зеллер перейдёт в «Нью-Орлеан»

Центровой Коди Зеллер, ставший свободным агентом, подпишет однолетний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По новому соглашению баскетболист заработает $ 3,1 млн.

Напомним, в прошлом сезоне Зеллер выступал за «Майами Хит», вместе с которым дошёл до финала НБА. В 16 матчах за команду он набирал в среднем 6,3 очка и 4,2 подбора за 14 минут на паркете.

Предстоящий сезон станет 11-м в карьере Зеллера. Свой дебютный год американец провёл в «Шарлотт Хорнетс», за который выступал вплоть до сезона-2020/2021. Также баскетболист один сезон провёл представлял «Портленд Трэйл Блейзерс».