Коди Зеллер перейдёт в «Нью-Орлеан»
Поделиться
Центровой Коди Зеллер, ставший свободным агентом, подпишет однолетний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
По новому соглашению баскетболист заработает $ 3,1 млн.
Напомним, в прошлом сезоне Зеллер выступал за «Майами Хит», вместе с которым дошёл до финала НБА. В 16 матчах за команду он набирал в среднем 6,3 очка и 4,2 подбора за 14 минут на паркете.
Предстоящий сезон станет 11-м в карьере Зеллера. Свой дебютный год американец провёл в «Шарлотт Хорнетс», за который выступал вплоть до сезона-2020/2021. Также баскетболист один сезон провёл представлял «Портленд Трэйл Блейзерс».
Комментарии
- 3 июля 2023
-
00:28
-
00:19
- 2 июля 2023
-
22:45
-
22:27
-
22:01
-
21:37
-
20:41
-
20:19
-
20:00
-
19:02
-
18:01
-
16:47
-
15:47
-
15:20
-
14:13
-
13:16
-
12:17
-
11:16
-
10:57
-
10:36
-
10:22
-
09:54
-
09:43
-
07:22
-
06:40
-
06:28
-
06:20
-
05:40
-
05:22
-
02:00
- 1 июля 2023
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:30
-
22:02
Партнерский контент