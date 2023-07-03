Маркус Смарт обратился к бывшим партнерам по команде по «Бостону»

Новоиспечённый защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт, ранее проведший девять лет в составе «Бостон Селтикс», обратился к своим бывшим одноклубникам — Джейсону Тейтуму и Джейлену Брауну.
«Хочу прояснить вещи, о которых пишут в интернете. Лишь из-за того, что Джейлен никак не попрощался со мной, не означает, что у нас были разногласия. Они с Джейсоном всегда будут моими братьями, думаю, люди не видят, какие у нас на самом деле отношения. Мы многое пережили вместе, прошли через огонь. Когда моя мама умерла, Браун был одним из тех, кто прилетел в Даллас на похороны. Поэтому я просто хочу развеять слухи, что у меня с Джейленом были разногласия.
После обмена со мной связался каждый игрок «Бостона», это было очень эмоционально. Сейчас я сконцентрирован на «Мемфисе», у нас молодая команда, которая готова бороться за титулы.
У меня нет претензий ни к кому из «Селтикс», ни к кому из моих товарищей по команде. Я люблю этих парней. Они любят меня. Мы братья, и я знаю, что если мне когда-нибудь что-нибудь понадобится, или им понадобится, то могу позвонить этим парням, и наоборот», — сказал Смарт в видео, опубликованном на YouTube-канале CLNS Media Boston Sports Network.
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