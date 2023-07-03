«Сан-Антонио» показал навыки Виктора Вембаньямы на тренировке

Пресс-служба «Сан-Антонио Спёрс» показала новое видео, на котором демонстрируется игра новоиспечённого французского центрового команды Виктора Вембаньямы. «Спёрс» показали, как многообещающий игрок реализовал бросок сверху и забросил из-за трёхочковой линии сбоку от кольца.

«Спёрс» показали навыки Вембаньямы на тренировке:

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на минувшем драфте. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В минувшем сезоне Виктор выступал за клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда потерпела поражение от «Монако» (0-3).