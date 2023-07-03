Смарт — про обмен в «Гриззлиз»: «Селтикс» мне говорили, что переговоров обо мне не велось

Новоиспечённый защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт, ранее проведший девять лет в составе «Бостон Селтикс», высказался о своём обмене. Игрок признался, что узнал о сделке от своей невесты, которой позвонил его агент.
«Определённо я был шокирован, когда узнал эту новость. Особенно потому, что за неделю до этого мне сказали, что у нас всё здорово и каких-либо переговоров насчёт меня просто не велось. Однако я понимаю деловую сторону этого бизнеса. Любой, кто меня знает, скажет, что я первый, кто говорит другим, что нельзя смешивать личное с бизнесом. Если это делать, но навредишь самому себе. В общем, я понимаю, что это бизнес.
Конечно, это тяжело. Я постоянно слышу от фанатов, что они опустошены. Город опустошён. И я понимаю почему. Мы выросли вместе, так что это определённо тяжело», — приводит слова Смарта Boston Herald.
Маркус Смарт исполнил необычный бросок перед матчем с «Майами»:
- 3 июля 2023
-
13:49
-
13:01
-
12:17
-
11:39
-
10:57
-
10:37
-
10:17
-
09:31
-
09:16
-
07:16
-
06:19
-
05:45
-
00:31
-
00:28
-
00:19
- 2 июля 2023
-
22:45
-
22:27
-
22:01
-
21:37
-
20:41
-
20:19
-
20:00
-
19:02
-
18:01
-
16:47
-
15:47
-
15:20
-
14:13
-
13:16
-
12:17
-
11:16
-
10:57
-
10:36
-
10:22
-
09:54