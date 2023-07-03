«Нам так нравится друг с другом». Неудивительно, что Дрэймонд Грин остался в «Уорриорз»

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 3 июля 2023 года от «Чемпионата».

«Нам так нравится друг с другом». Дрэймонд Грин высказался о Клэе Томпсоне и Стефене Карри

Тяжёлый форвард, многолетний лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин тепло отозвался о своих партнёрах по команде в лице атакующего защитника Клэя Томпсона и разыгрывающего Стефена Карри.

«На протяжении 10 лет мы проводим время друг с другом. И нам это нравится. Нам так нравится друг с другом, что во время каждого рейса мы сидим вместе, постоянно разговариваем или просто тусуемся», — сказал Грин в подкасте с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Клипперс» Полом Джорджем.

Во время открытия рынка свободных агентов 33-летний Грин сразу же дал согласие по поводу продления контракта с «Голден Стэйт» на четыре года и $ 100 млн. В сезоне-2023/2024 баскетболист заработает около $ 22,32 млн.

Как мы упоминали в одном из последних материалов, самые преданные ребята играют как раз в «Голден Стэйт Уорриорз» — Стефен Карри (14 сезонов), Клэй Томпсон (12 сезонов) и Дрэймонд Грин (11 сезонов). Затем идёт Яннис Адетокунбо (10 сезонов). В этом списке были Дэмьен Лиллард (11 сезонов за «Портленд Трэйл Блэйзерс», сейчас в ожидании обмена) и Брэдли Бил (11 сезонов за «Вашингтон Уизардс», после чего перешёл в «Финикс Санз» в результате обмена).

Реакция на контракт Грина: Болельщики остались недовольны новым контрактом Дрэймонда Грина с «Голден Стэйт»

Немного про агента и основателя компании Klutch Sports Group Рича Пола. Насколько его компания стала богаче? Комиссионные решают всё

Последнее крупное подписание клиента агента Рича Пола — продление соглашения между атакующим защитником Джорданом Кларксоном и «Ютой Джаз» на три года и $ 55 млн.

Более того, ключевые игроки, которых представляет Пол, за первый день после открытия рынка свободных агентов заключили контракты на общую сумму в размере около $ 390 млн.

Постарались тут, конечно же, тяжёлый форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джереми Грант (пять лет, $ 160 млн), тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин (четыре года, $ 100 млн) и разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Фред Ванвлит (три года, $ 128,5 млн).

То, как влияние Рича Пола с каждым годом только расширяется, безусловно, удивляет. Занимателен тот факт, что во время публикации инсайдерами новостей о переходах или продлениях игроков Пола Эдриан Войнаровски или Шэмс Чарания в обязательном порядке упоминают имя основателя Klutch Sports Group.

Последнее от Рича Пола: Джордан Кларксон подпишет с «Ютой» новый контракт на три года

Тайлер Хирроу по итогам может стать игроком «Бруклина» в результате трёхсторонней сделки, где главным фигурантом выступает Дэмьен Лиллард

Обозреватель SNY Йен Бегли рассказал о том, что атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу может пополнить ряды «Бруклин Нетс» в рамках потенциальной сделки с участием трёх команд, включая «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Пока нет ясности, какие игроки «Нетс» обсуждались в рамках трёхстороннего обмена и были ли вообще какие-либо другие условия от «Бруклина» для завершения этой сделки. Но по состоянию на вечер субботы (утро воскресенья в московском часовом поясе. — Прим. «Чемпионата») «Нетс» были, по крайней мере, готовы к обмену, в результате которого Хирроу оказался в «Бруклине», — оповестил Бегли.

Для Хирроу этот вариант вполне симпатичен — играть в команде, полной молодых и перспективных игроков. Идеальная возможность после всего того давления, которое оказывалось на него в «Майами». Особенно после заключения четырёхлетнего контракта на $ 120 млн в октябре 2022 года. В сезоне-2023/2024 защитник заработает $ 27 млн.

Остальное

Тяжёлый форвард Джабари Паркер, который ранее согласился выступать за «Милуоки Бакс» в предстоящей Летней лиге НБА, пропустит турнир по семейным причинам — пресс-служба клуба.

Новобранец «Лос-Анджелес Лейкерс» Гэйб Винсент может стать основным разыгрывающим команды в случае, если проявит себя в тренировочном лагере. Винсент, таким образом, займёт место Д'Анджело Расселла — Йован Буха (The Athletic).

Руководство «Бостон Селтикс» за неделю до обмена атакующего защитника Маркуса Смарта сообщило ему, что не собирается обменивать его, однако позже «Бостон» обменял Смарта в «Мемфис Гриззлиз» — Boston Globe.

Ожидается, что в течение сезона-2023/2024 лёгкий форвард Руи Хатимура будет игроком стартовой пятёрки «Лос-Анджелес Лейкерс» — The Athletic.

Больше баскетбольных новостей на «Чемпионате».