Эксперт поддел «Лейкерс» после новости о контракте с Остином Ривзом

Известный американский журналист и эксперт Билл Симмонс поделился мнением о действиях «Лос-Анджелес Лейкерс» по укреплению состава. Симмонс прокомментировал новость, согласно которой «Лос-Анджелес» заключил новый четырёхлетний контракт на $ 56 млн с защитником Остином Ривзом.
«Это отличная сделка. Теперь у «Лос-Анджелеса» есть реальный шанс выиграть свой 13-й титул», — написал Симмонс у себя в социальных сетях.
Отметим, что в активе «Лейкерс» 17 чемпионских титулов, но Симмонс не учёл те, что были завоёваны, когда команда называлась «Миннеаполис Лейкерс».
Помимо того, что «Лос-Анджелес» сохранил почти всех игроков, которые сыграли важную роль в выступлении команды в прошлом сезоне, генеральному менеджеру клуба Робу Пелинке удалось пригласить целую группу новых игроков: разыгрывающего Гэйба Винсента, форвардов Кэма Реддиша и Торина Принса, центрового Джексона Хэйса. Кроме того, «Лейкерс» перезаключили контракты с форвардом Руи Хатимурой, Ривзом и разыгрывающим Д'Анджело Расселлом.
Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд:
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