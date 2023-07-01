Ривз остался в «Лейкерс», подписав новый четырёхлетний контракт на $ 56 млн

Ограниченно свободный агент, защитник Остин Ривз (25 лет, 196 см) согласился подписать с «Лос-Анджелес Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на $ 56 млн, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Сообщается, что новый контракт Ривза включает опцию игрока на четвёртый год, 15-процентный торговый бонус и максимально допустимый аванс.
Ранее инсайдер The Athletic Йован Буха сообщал, что «Лейкерс» направили Ривзу предложение на четыре года стоимостью $ 52 млн. Таким образом, игрок прошёл путь от двустороннего соглашения до максимально возможного для «Лейкерс» контракта. В сезоне-2022/2023 Остин Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру. «Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
- 1 июля 2023
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:30
-
22:02
-
21:03
-
20:41
-
20:21
-
19:58
-
19:22
-
19:01
-
18:56
-
18:28
-
17:56
-
17:10
-
16:47
-
16:10
-
15:50
-
14:28
-
13:41
-
13:38
-
12:45
-
12:28
-
12:12
-
11:13
-
10:55
-
10:17
-
10:07
-
09:27
-
08:00
-
07:54
-
07:46
-
07:28
-
07:14
-
07:05