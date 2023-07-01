Ривз остался в «Лейкерс», подписав новый четырёхлетний контракт на $ 56 млн

Ограниченно свободный агент, защитник Остин Ривз (25 лет, 196 см) согласился подписать с «Лос-Анджелес Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на $ 56 млн, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что новый контракт Ривза включает опцию игрока на четвёртый год, 15-процентный торговый бонус и максимально допустимый аванс.

Ранее инсайдер The Athletic Йован Буха сообщал, что «Лейкерс» направили Ривзу предложение на четыре года стоимостью $ 52 млн. Таким образом, игрок прошёл путь от двустороннего соглашения до максимально возможного для «Лейкерс» контракта. В сезоне-2022/2023 Остин Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру. «Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.