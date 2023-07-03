Эксперт: «Лейкерс» не добавили в состав никого, кто приблизил бы их к чемпионству

Баскетбольный обозреватель Тим Бонтемпс раскритиковал действия клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», который, по его мнению, не пытается в действительности перестроить состав команды.

«Я бы сказал, что они вернулись к тому же составу, что у них был… Нет, это нехороший состав. Как по мне, «Лейкерс» не стали лучше. Если бы я был на месте Леброна Джеймса, приближающегося к 39-летию, то не затягивал бы с попыткой победить в чемпионате. Но если его всё устраивает…

Как по мне, «Лейкерс» не добавили в состав никого, кто приблизил бы их к чемпионству. Однако все ведут себя так, будто это их лучшее межсезонье в истории», – сказал Бонтемпс в эфире программы Get Up.

Напомним, ранее «Лейкерс» перезаключили контракты с форвардом Руи Хатимурой, защитником Остином Ривзом и разыгрывающим Д'Анджело Расселлом, а также пригласили таких новичков, как разыгрывающий Гэйб Винсент, форварды Кэм Реддиш и Торин Принс, центровой Джексон Хэйс.