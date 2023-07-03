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Энтони Эдвардс и «Миннесота» договорились о максимальном контракте на пять лет

Энтони Эдвардс и «Миннесота» договорились о максимальном контракте на пять лет
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» достигла соглашения о максимальном контракте с американским атакующим защитником Энтони Эдвардсом, сообщает обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски.

Соглашение рассчитано на пять лет, а общая выплата игроку может составить $ 260 млн.

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«Звезда «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс согласился на пятилетний максимальный контракт новичка, который может достигнуть $ 260 млн, сообщили ESPN агенты игрока», — написал Войнаровски в социальных сетях.

В минувшем регулярном сезоне Эдвардс принял участие в 79 играх, набирая в среднем 24,6 очка, делая 5,9 подбора и 4,4 передачи при реализации бросков с игры 45,9%, трёхочковых — 36,9%.

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