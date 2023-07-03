Шведский баскетболист Йеребко заявил, что жалеет о переходе в ЦСКА

Бывший игрок НБА шведский форвард Юнас Йеребко, отстранённый от выступлений за национальную команду на предстоящем чемпионате мира из-за подписания контракта с ЦСКА, признался, что жалеет о соглашении с российским клубом в 2022 году.

«Я не играл почти полтора года, и у меня не было других предложений. Я получил предложение от ЦСКА и воспользовался им. На тот момент думал только о баскетболе, но всё сложилось иначе. Жалею об этом сейчас, и если бы мог вернуться в прошлое, то не сделал бы этого.

Я профессионально выступаю с 18 лет и два месяца провёл в ЦСКА. Стали ли деньги ключевым моментом? Точно нет. У меня было слабое представление о том, как вернуться в НБА, и поэтому я согласился на предложение. Но при этом я не хотел бы никого обвинять, ответственность лежит на мне», – проводит слова Йеребко издание Reuters.