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Американец Девонте Кейкок покинул ЦСКА, выплатив клубу компенсацию

Американец Девонте Кейкок покинул ЦСКА, выплатив клубу компенсацию
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Американский центровой Девонте Кейкок покинул ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейцев. Игрок воспользовался соответствующей опцией контракта и выплатил красно-синим компенсацию, чтобы продолжить карьеру в другой команде.

«Благодарен тренерам, товарищам по команде и болельщикам за то, как они приняли меня в Москве. Несмотря на то что провёл здесь не так много времени, я создал добрые отношения и воспоминания, которые сохранятся на всю жизнь. Спасибо вам за всё!» — сказал Кейкок.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Девонте принял участие в 20 матчах, проводил на паркете в среднем 16,9 минуты и в среднем набирал 9,6 очка и делал 5,6 подбора.

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