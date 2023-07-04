Американец Девонте Кейкок покинул ЦСКА, выплатив клубу компенсацию
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Американский центровой Девонте Кейкок покинул ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейцев. Игрок воспользовался соответствующей опцией контракта и выплатил красно-синим компенсацию, чтобы продолжить карьеру в другой команде.
«Благодарен тренерам, товарищам по команде и болельщикам за то, как они приняли меня в Москве. Несмотря на то что провёл здесь не так много времени, я создал добрые отношения и воспоминания, которые сохранятся на всю жизнь. Спасибо вам за всё!» — сказал Кейкок.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Девонте принял участие в 20 матчах, проводил на паркете в среднем 16,9 минуты и в среднем набирал 9,6 очка и делал 5,6 подбора.
БК ЦСКА отпраздновал 100-летний юбилей вместе с Winline:
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