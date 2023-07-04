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Ливио Жан-Шарль и ЦСКА договорились продолжить сотрудничество

Ливио Жан-Шарль и ЦСКА договорились продолжить сотрудничество
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Французский форвард Ливио Жан-Шарль продолжит выступать за ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба красно-синих. Стороны активизировали опцию продления на один сезон.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Жан-Шарль принял участие в 45 матчах, в которых в среднем набирал 10,4 очка (65,3% двухочковых, 44% трёхочковых, 74,3% штрафных), совершал 4,6 подбора и отдавал 1,5 передачи за 19,3 минуты.

В 2013 году француз был выбран «Сан-Антонио Спёрс» в первом раунде под 28-м номером. Тем не менее игрок не сыграл ни одной встречи в основной команде, ограничившись лишь фарм-клубом в G-лиге.

Ранее стало известно, что американский центровой Девонте Кейкок решил покинуть ЦСКА, выплатив клубу компенсацию.

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