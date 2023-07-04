Ливио Жан-Шарль и ЦСКА договорились продолжить сотрудничество
Поделиться
Французский форвард Ливио Жан-Шарль продолжит выступать за ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба красно-синих. Стороны активизировали опцию продления на один сезон.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Жан-Шарль принял участие в 45 матчах, в которых в среднем набирал 10,4 очка (65,3% двухочковых, 44% трёхочковых, 74,3% штрафных), совершал 4,6 подбора и отдавал 1,5 передачи за 19,3 минуты.
В 2013 году француз был выбран «Сан-Антонио Спёрс» в первом раунде под 28-м номером. Тем не менее игрок не сыграл ни одной встречи в основной команде, ограничившись лишь фарм-клубом в G-лиге.
Ранее стало известно, что американский центровой Девонте Кейкок решил покинуть ЦСКА, выплатив клубу компенсацию.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июля 2023
-
12:17
-
11:49
-
11:41
-
10:39
-
10:19
-
09:24
-
07:34
-
06:24
-
05:23
-
04:00
-
00:02
- 3 июля 2023
-
23:14
-
21:48
-
21:02
-
20:26
-
19:40
-
18:55
-
18:00
-
16:54
-
16:30
-
15:47
-
15:46
-
14:47
-
14:35
-
13:49
-
13:01
-
12:17
-
11:39
-
10:57
-
10:37
-
10:17
-
09:31
-
09:16
-
07:16
-
06:19
Партнерский контент