Ватутин и Райкович сделали заявления после решения Кейкока покинуть ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение 26-летнего американского центрового Девонте Кейкока покинуть команду. Ранее стало известно, что Кейкок воспользовался соответствующей опцией в соглашении и выплатил армейцам компенсацию.
«Жаль расставаться с ДиСи, поскольку он органично вписался в нашу команду, добавил уверенности под щитами и бойцовского характера, проявил профессионализм, умение взаимодействовать с партнёрами, полюбился болельщикам. Мы рассчитывали на него в грядущем сезоне, но понимали, что на игрока его уровня могут претендовать клубы НБА и Евролиги. Кэйкок, безусловно, заслуживает возможности играть в лучших турнирах, и мы искренне желаем ему удачи. Продолжим работу на трансферном рынке, постараемся найти достойную замену», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.
Высказался об уходе американца и главный тренер ЦСКА Эмил Райкович:
«ДиСи не так долго играл в нашем клубе, но он покорил сердца болельщиков своим усердием и энергией в каждом матче. Он впервые выступал за пределами США, но очень быстро адаптировался и стал важной частью нашей команды. Желаю ему удачи на следующем этапе карьеры».
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