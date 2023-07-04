Президент УНИКСа — о продлении отстранения от Евролиги: другим же не запрещали играть

Президент УНИКСа Евгений Богачёв отреагировал на решение Евролиги продлить отстранение российских клубов на следующий сезон.
«Евролига продлила отстранение? Что и говорить — плохо, конечно. Они же не запрещали другим играть при каких‑то конфликтах. Многие европейские игроки, конечно, читают всю эту недостоверную информацию о том, что, мол, у нас опасно. Америка всё время пытается отозвать баскетболистов. Не знаю, может, у них ещё какие‑то соображения. Да и при чём тут спортсмены, при чём тут спорт? Везде есть какие‑то большие и небольшие конфликты. Тот же израильский «Маккаби» играет — да все играют.
Мы надеялись сыграть в Евролиге в новом сезоне? Нет. Надеюсь, что будем играть с другими иностранными клубами, более лояльными. Правда, допустим, в Китай далеко летать. Иран? Там уровень баскетбола пониже. Не знаю, честно говоря. Опять же, я не надеялся пока. Но всё происходящее, конечно, дискриминация.
В общем, будем ждать, надеяться. А если нет, то, думаю, и без них обойдёмся. Будем развивать наш, российский баскетбол. У нас так много регионов, но только десять играют в соревнованиях высшей категории — в Единой лиге ВТБ. У нас здесь большое пространство», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».
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