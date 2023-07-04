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Кириленко — об отстранении российских клубов: такова реальность нашего баскетбола и спорта

Кириленко — об отстранении российских клубов: такова реальность нашего баскетбола и спорта
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о продлении отстранения российских клубов от Евролиги.

«Смотря на то, что происходит в баскетболе и во всём остальном спорте вокруг нашей страны, мы должны на пару лет вообще забыть, что происходит.

Это не значит, что не нужно работать в этом направлении, но надо реалистично смотреть вперёд. Это сугубо моё личное мнение.

Возможно, сейчас нужно больше смотреть внутрь своей страны, обращать больше внимания на свою лигу, своих воспитанников. Давать больше возможностей нашим игрокам и искать международные спарринги в неофициальном ключе. Не Евролига, не официальные турниры ФИБА — просто частные товарищеские встречи.

На сегодняшний день такова реальность нашего баскетбола, нашего спорта. По этому пути мы и идём. Продление бана — уже старая информация, которая нам неинтересна», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

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