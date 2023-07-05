Ключевой игрок сборной Испании на Евробаскете-2022 пропустит чемпионат мира — 2023

Атакующий защитник «Маккаби Тель-Авив» и сборной Испании Лоренцо Браун на своей странице в «Твиттере» сообщил, что не сможет выступить на чемпионате мира — 2023 из-за травмы.
«К сожалению, я не смогу сыграть на чемпионате мира за сборную Испании в этом году. Я получил травму во время победного Евробаскета в прошлом году, из-за чего у меня не было времени, чтобы пройти лечение. Мне нужно было немедленно начать Евролигу сезона-2022/2023. Я провёл встречи с тремя разными специалистами. Они сказали мне, что непрерывное лечение и отдых — единственный способ на 100% восстановиться к предстоящему сезону.
Моя надежда — с честью представлять сборную Испании на летних Олимпийских играх в 2024 году. После многих размышлений и консультаций я верю, что это решение [пропустить чемпионат мира] даст мне наилучшие шансы помочь команде выиграть золото в Париже. Я благодарен Федерации баскетбола Испании, главному тренеру и его штабу, товарищам по команде и, что наиболее важно, болельщикам, что прошлым летом приняли меня с распростёртыми объятиями.
Надеюсь, у меня будет возможность заставить их испытывать гордость ещё раз», — говорится в сообщении.
Напомним, Браун был ключевым игроком сборной Испании на Евробаскете-2022, который стал для команды победным. В среднем за встречу Лоренцо набирал 15,2 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 7,6 передачи.
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