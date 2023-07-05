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Энтони Эдвардс записал обращение ко всем женщинам после подписания максимального контракта

Энтони Эдвардс записал обращение ко всем женщинам после подписания максимального контракта
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс выложил в своих социальных сетях видео, где обратился ко всем женщинам, которые, по его словам, стали преследовать игрока после подписания максимального контракта.

«Все девушки, которые думают, что смогут завоевать парня, подписавшего контракт — у меня уже есть дама сердца (наводит камеру на свою девушку Джинни Робель). Она единственная, кто пойдёт вверх со мной. А для остальных поезд уже ушёл», — заявил Эдвардс в своих социальных сетях.

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Напомним, 3 июля стало известно, что игрок достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Баскетболист получил контракт после отличного минувшего сезона, где он в среднем набирал 24,6 очка, делал 5,8 подбора и отдавал 4,4 результативные передачи.

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