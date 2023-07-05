«Орландо» отчислил одного из самых высоких игроков НБА Бола Бола
Поделиться
23-летний центровой Бол Бол был отчислен из «Орландо Мэджик». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.
Бол сыграл за «Мэджик» один сезон, по ходу которого в среднем за матч набирал 9,1 очка, совершал 5,8 подбора, отдавал одну результативную передачу и делал 1,2 блок-шота.
Бол является одним из самых высоких игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Его рост составляет 218 сантиметров.
Янис Тимма опубликовал юмористическое видео в TikTok:
Ранее новоиспечённый защитник «Орландо» Энтони Блэк, шестой номер драфта-2023, показал бросковую тренировку в преддверии дебютного сезона в Национальной баскетбольной лиге.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июля 2023
-
14:14
-
13:33
-
12:48
-
12:11
-
11:26
-
10:36
-
10:19
-
09:38
-
07:55
-
07:00
-
06:38
-
05:55
-
05:43
-
05:23
-
00:52
-
00:52
-
00:08
- 4 июля 2023
-
23:53
-
23:31
-
23:11
-
23:00
-
22:26
-
22:04
-
21:43
-
21:27
-
21:17
-
21:04
-
20:28
-
20:20
-
19:56
-
19:19
-
19:06
-
18:54
-
18:26
-
17:45
Партнерский контент