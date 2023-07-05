«Орландо» отчислил одного из самых высоких игроков НБА Бола Бола

23-летний центровой Бол Бол был отчислен из «Орландо Мэджик». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Бол сыграл за «Мэджик» один сезон, по ходу которого в среднем за матч набирал 9,1 очка, совершал 5,8 подбора, отдавал одну результативную передачу и делал 1,2 блок-шота.

Бол является одним из самых высоких игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Его рост составляет 218 сантиметров.

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Ранее новоиспечённый защитник «Орландо» Энтони Блэк, шестой номер драфта-2023, показал бросковую тренировку в преддверии дебютного сезона в Национальной баскетбольной лиге.