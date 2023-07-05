Источник — о запросе Лилларда на обмен: многие ожидали, что он разочаруется гораздо раньше

Многие команды НБА могут довериться звёздному разыгрывающему Дэмьену Лилларду и охотно заключить с ним контракт, так как понимают, что он надёжен. Об этом рассказал один из источников издания Heavy внутри НБА. Ранее Лиллард сделал запрос на обмен из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«У Лилларда гораздо больше шансов [найти команду], потому что там будут понимать, что он им может дать. В случае с Дэмьеном не будет проблем, как с Джеймсом Харденом. Никто не будет думать, что Лиллард потребует обмена через несколько месяцев.

Ему потребовалось действительно много времени, чтобы решить уйти из «Портленда». А ведь многие в лиге ожидали, что он разочаруется гораздо раньше. Но он держался. За это ему следует отдать должное. Это повышает его ценность», — сказал источник.