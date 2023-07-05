Президент УНИКСа: мы сделали предложение Воронцевичу о новом контракте, он думает
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что клуб предложил российскому форварду Андрею Воронцевичу новый контракт.
«Мы сделали предложение Воронцевичу о продлении контракта. Он думает. Нам удалось сохранить половину состава. Некоторых ушедших игроков и тренера по физической подготовке мы бы хотели оставить, но у нас не такой большой бюджет, как у конкурентов. Но ничего. Есть надежда, что команда будет боеспособная», — приводит слова Богачёва «Спорт-экспресс».
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 35-летний Воронцевич помог УНИКСу впервые в своей истории стать чемпионом. Российский форвард сыграл в 32 матчах в составе казанской команды в Единой лиге, набирая в среднем 3,2 очка и совершая 2 подбора.
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