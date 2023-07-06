Леброн вместе с Рондо выступили в качестве тренеров команды Брайса Джеймса

Звёздный форвард Леброн Джеймс и его бывший партнер по команде «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо выступили в качестве тренеров команды Брайса Джеймса на турнире Nike's Peach Jam на этой неделе. Это главный турнир для баскетболистов старших классов в США.
Рондо и Джеймс тренируют старшеклассников на турнире Nike:
Peach Jam был создан в 1996 году как одно из самых важных местных шоу для будущих звёзд. Брайс Джеймс набрал 12 очков, реализовав четыре броска из девяти в первом поединке в среду, где его команда Strive For Greatness одержала победу с разницей в девять очков.
Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и учится в университете Южной Калифорнии. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.
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