Морант ответил Айзее Томасу, который сказал, что Джа проведёт лучший сезон в карьере

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант отреагировал на слова двукратного участника Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, свободного агента Айзеи Томаса, который заявил, что с приходом в команду Деррика Роуза Морант проведёт лучший сезон в карьере после дисквалификации.
«Ты слишком громкий, но они почувствуют, когда я вернусь», — написал Морант в социальной сети под постом Томаса.
Напомним, Морант дисквалифицирован на 25 матчей за повторную демонстрацию оружия.
В мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа заметили в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.
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