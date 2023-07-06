Агент Лилларда: он хочет играть в «Майами», скоро пройдёт встреча, чтобы найти решение

Агент Арон Гудвин, представляющий интересы звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, высказался о будущем своего клиента.
«Я делаю то, что должен для своего клиента. Некоторым командам я звонил. Другие команды звонили мне. У нас уважительные отношения с большинством команд. Честно говоря, он хочет играть в «Майами». Точка.
В ближайшее время «Майами Хит» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» проведут встречу и найдут решение», — приводит слова Гудвина обозреватель издания Miami Herald Барри Джексон в своём «твиттере».
Напомним, ранее стало известно, что Лиллард, проведший всю профессиональную карьеру в составе «Портленда», запросил обмен в другую команду. В качестве претендентов на игрока называются «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».
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