«Она схватила меня сзади». Вембаньяма — о конфликте своих охранников с Бритни Спирс

Французский центровой Виктор Вембаньяма, выбранный «Сан-Антонио Спёрс» под первым общим номером на драфте НБА-2023, прокомментировал инцидент, произошедший в ресторане в одном из казино Лас-Вегаса с поп-исполнительницей Бритни Спирс. Она заявила, что один из охранников игрока ударил её по лицу.
По словам Вембаньямы, служба безопасности советовала ему не останавливаться, когда он шёл в ресторан, так как остановка могла вызвать ажиотаж и привести к скоплению толпы. Баскетболист заявил, что кто-то схватил его сзади, а охрана оттолкнула этого человека. По словам Вембаньямы, он узнал, что это была Бритни Спирс только через несколько часов и до четверга не знал, что ситуация попала в СМИ.
«Кое-что случилось, когда я шел с некоторыми охранниками от команды в ресторан. Мы были в холле. Было много людей, так что люди, определённо, звали меня. Был один человек, который звал меня, но до этого я советовался с охранниками.
Я не мог остановиться. Этот человек звал меня: «Сэр, сэр», и этот человек схватил меня сзади. Я не видел, что произошло, потому что шёл прямо и не останавливался. Этот человек схватил меня сзади — не за плечо, она схватила меня сзади. Я просто знаю, что охрана оттолкнула её. Не знаю, с какой силой, но охрана оттолкнула её. Я не останавливался, чтобы посмотреть, так что я пошёл дальше и насладился хорошим ужином.
Я не знал о случившемся пару часов, но когда вернулся в отель… Я подумал, что это не имеет большого значения, а затем служба безопасности «Спёрс» сказала мне, что это была Бритни Спирс. Сначала я такой: «Ты шутишь», но да, оказалось, это была Бритни Спирс. Я никогда не видел её лица. Я просто продолжал идти прямо. Я увидел новости только сегодня утром. Проснулся от пары телефонных звонков», — приводит слова Вембаньямы AP.
Бритни Спирс ранее заявила, что подала заявление в полицию.
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