«Я просто похлопала его по плечу». Бритни Спирс — об инциденте с охранником Вембаньямы

Поп-исполнительница Бритни Спирс рассказала об инциденте, который произошёл между ней и директором службы безопасности «Сан-Антонио Спёрс» Дамианом Смитом, охранявшим первого номера драфта НБА-2023 французского центрового Виктора Вембаньяму. Ситуация произошла в одном из ресторанов в казино Лас-Вегаса.

По заявлению певицы, она хотела сфотографироваться с игроком и подошла к нему с мужем Сэмом Асгари, но получила удар тыльной стороной руки по лицу от сотрудника службы безопасности клуба.

В социальных сетях Спирс, не называя Вембаньяму по имени, написала, что увидела спортсмена в тот день в лобби отеля, а затем заметила его в ресторане. Она сообщила, что хотела поздравить его с успехом, а когда подошла к игроку, похлопала его по плечу, потому что в ресторане было очень шумно.

«Травматические переживания не новы для меня, и я честно делюсь ими. Я не была готова к тому, что случилось со мной прошлым вечером. Я знаю о заявлении игрока, где он упоминает, что я схватила его сзади, но я просто похлопала его по плечу. Затем его охранник ударил меня тыльной стороной руки по лицу не оглядываясь, на глазах у толпы.

Меня постоянно окружают люди. На самом деле, в ту ночь меня окружила группа из не менее чем 20 поклонников. Моя служба безопасности не ударила ни одного из них», — написала Спирс.

Певица добавила, что, хотя о нападении очень неловко рассказывать миру, она хотела поделиться своим опытом, чтобы призвать людей на глазах общественности подавать пример и относиться ко всем людям с уважением.

Сотрудник по связям с общественностью Департамента полиции Лас-Вегаса сообщил USA Today, что инцидент был задокументирован в отчёте полиции, но никаких арестов не производилось и обвинений не предъявлялось.