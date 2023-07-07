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Деджонте Мюррей подписал максимальный четырёхлетний контракт с «Атлантой»

Деджонте Мюррей подписал максимальный четырёхлетний контракт с «Атлантой»
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Защитник Деджонте Мюррей останется в «Атланте Хоукс». Игрок подписал максимальное соглашение с командой, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Игрок получит $ 120 млн за четыре сезона.

Мюррей перешёл в «Атланту» в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс». В минувшем сезоне игрок в среднем набирал 20,5 очков, 5,3 подборов и 6,1 результативных передач. «Хоукс» вышли в плей-офф через игры плей-ин, но уступили в первом раунде «Бостон Селтикс» в серии со счётом 2-4.

В один из решающих моментов серии с «Бостоном» баскетболист получил дисквалификацию на пятый матч противостояния за то, что слишком агрессивно выражал недовольство судье встречи. Нынешним летом ходили слухи, что игрок может быть обменян.

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