«Иногда это жёстко». Виктор Вембаньяма рассчитывает на полную честность Грега Поповича

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 7 июля 2023 года от «Чемпионата».
- «Честные взаимоотношения». Виктор Вембаньяма рассказал, на что он рассчитывает при работе с Грегом Поповичем
- «Моё место — в десятке лучших центровых в истории». Дуайт Ховард выразил мнение, что в прайме он превосходит Николу Йокича
- Кажется, скоро точно обсудят будущее Дэмьена Лилларда и его уход из «Портленда»
- Остальное. Финансовые требования Майлза Бриджеса и планы «Далласа» на Малика Бизли
«Честные взаимоотношения». Виктор Вембаньяма рассказал, на что он рассчитывает при работе с Грегом Поповичем
Французский центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, недавно попавший в неприятную ситуацию с великолепной исполнительницей Бритни Спирс (сарказм или нет — на ваше усмотрение, но после этих новостей целый день в голове играет песня Toxic), высказался о своём новом главном тренере Греге Поповиче.
«На что я рассчитываю? На честные взаимоотношения. У меня были тренеры, которые не всегда говорили мне правду, и я ненавидел это… Поп из тех, кто говорит правду. Иногда это жёстко, но это то, чего я именно хочу», — поделился Вембаньяма.
Такая искренность — большой плюс для молодых баскетболистов. Возможно, именно благодаря Виктору карьера 74-летнего Поповича продлится как минимум до 80 лет. Завтра как раз будет удобный случай увидеть Вембаньяму в деле в рамках Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
«Моё место — в десятке лучших центровых в истории». Дуайт Ховард выразил мнение, что в прайме он превосходит Николу Йокича
Восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА и трёхкратный лучший игрок оборонительного плана Дуайт Ховард объяснил, почему его прайм намного лучше прайма звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.
«Я спокойно набирал большое количество очков, и это без трёхочковых бросков… Я Дуайт Ховард и знаю, что сделал в НБА. Моё место — в десятке лучших центровых в истории», — посчитал Ховард.
Что общего между Дуайтом Ховардом и Николой Йокичем? Чемпионство. Ховард выиграл титул в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», будучи не в лучшей форме, а Йокич — наоборот.
Кажется, скоро точно обсудят будущее Дэмьена Лилларда и его уход из «Портленда»
Известный журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс поделился деталями разговора с агентом звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда Аароном Гудвином.
«Беседовал с Аароном Гудвином, агентом Дэмьена Лилларда. Сегодня он и Джо Кронин (генеральный менеджер «Портленда». — Прим. «Чемпионата») неплохо поговорили. Аарон надеется, что в течение следующих нескольких дней в Лас-Вегасе «Хит» и «Блэйзерс» соберутся в одной комнате. Надеюсь, они что-нибудь придумают», — заявил Спирс.
Количество дней с новостями о возможном уходе Дэмьена Лилларда из «Трэйл Блэйзерс» уже достигло отметки в шесть.
Остальное. Финансовые требования Майлза Бриджеса и планы «Далласа» на Малика Бизли
- Тяжёлый форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес рассчитывает на зарплату в размере $ 25 млн за сезон — Джейк Фишер (Yahoo Sports).
- Новичок «Даллас Маверикс» Дерек Лайвли II участвует в индивидуальных тренировках с Тайсоном Чендлером, который становился чемпионом НБА 2011 года в составе «Далласа» — Кэлли Каплан (Dallas Morning News).
- Руководство «Даллас Маверикс» рассчитывало приобрести атакующего защитника Малика Бизли, выступавшего в сезоне-2022/2023 за «Лос-Анджелес Лейкерс», в рамках сделки по схеме «сайн-энд-трейд» — Майкл Скотто (Hoopshype).
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