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Новости НБА за сегодня, 7 июля 2023 года: Виктор Вембаньяма, Грег Попович, Дуайт Ховард, Никола Йокич, Дэмьен Лиллард

«Иногда это жёстко». Виктор Вембаньяма рассчитывает на полную честность Грега Поповича
Артемий Берстенев
Вембаньяма рассчитывает на честность Поповича
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А ещё Дуайт Ховард считает, что в прайме он превосходит Николу Йокича.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 7 июля 2023 года от «Чемпионата».

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«Честные взаимоотношения». Виктор Вембаньяма рассказал, на что он рассчитывает при работе с Грегом Поповичем

Французский центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, недавно попавший в неприятную ситуацию с великолепной исполнительницей Бритни Спирс (сарказм или нет — на ваше усмотрение, но после этих новостей целый день в голове играет песня Toxic), высказался о своём новом главном тренере Греге Поповиче.

«На что я рассчитываю? На честные взаимоотношения. У меня были тренеры, которые не всегда говорили мне правду, и я ненавидел это… Поп из тех, кто говорит правду. Иногда это жёстко, но это то, чего я именно хочу», — поделился Вембаньяма.

Такая искренность — большой плюс для молодых баскетболистов. Возможно, именно благодаря Виктору карьера 74-летнего Поповича продлится как минимум до 80 лет. Завтра как раз будет удобный случай увидеть Вембаньяму в деле в рамках Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

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«Моё место — в десятке лучших центровых в истории». Дуайт Ховард выразил мнение, что в прайме он превосходит Николу Йокича

Восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА и трёхкратный лучший игрок оборонительного плана Дуайт Ховард объяснил, почему его прайм намного лучше прайма звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Я спокойно набирал большое количество очков, и это без трёхочковых бросков… Я Дуайт Ховард и знаю, что сделал в НБА. Моё место — в десятке лучших центровых в истории», — посчитал Ховард.

Что общего между Дуайтом Ховардом и Николой Йокичем? Чемпионство. Ховард выиграл титул в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», будучи не в лучшей форме, а Йокич — наоборот.

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Кажется, скоро точно обсудят будущее Дэмьена Лилларда и его уход из «Портленда»

Известный журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс поделился деталями разговора с агентом звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда Аароном Гудвином.

«Беседовал с Аароном Гудвином, агентом Дэмьена Лилларда. Сегодня он и Джо Кронин (генеральный менеджер «Портленда». — Прим. «Чемпионата») неплохо поговорили. Аарон надеется, что в течение следующих нескольких дней в Лас-Вегасе «Хит» и «Блэйзерс» соберутся в одной комнате. Надеюсь, они что-нибудь придумают», — заявил Спирс.

Количество дней с новостями о возможном уходе Дэмьена Лилларда из «Трэйл Блэйзерс» уже достигло отметки в шесть.

Последнее от агента Лилларда:
Агент Лилларда: он хочет играть в «Майами», скоро пройдёт встреча, чтобы найти решение

Остальное. Финансовые требования Майлза Бриджеса и планы «Далласа» на Малика Бизли

  • Тяжёлый форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес рассчитывает на зарплату в размере $ 25 млн за сезон — Джейк Фишер (Yahoo Sports).
  • Новичок «Даллас Маверикс» Дерек Лайвли II участвует в индивидуальных тренировках с Тайсоном Чендлером, который становился чемпионом НБА 2011 года в составе «Далласа» — Кэлли Каплан (Dallas Morning News).
  • Руководство «Даллас Маверикс» рассчитывало приобрести атакующего защитника Малика Бизли, выступавшего в сезоне-2022/2023 за «Лос-Анджелес Лейкерс», в рамках сделки по схеме «сайн-энд-трейд» — Майкл Скотто (Hoopshype).
«Лейкерс» или «Майами»: кто успешнее?
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Большие итоги сезона-2022/2023 в НБА: Восток Большие итоги сезона-2022/2023 в НБА: Восток

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