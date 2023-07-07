Эдриан Войнаровски: Крис Дуарте был обменян из «Индианы» в «Сакраменто»

Канадо-доминиканский защитник Крис Дуарте обменян в «Сакраменто Кингз», «Индиана Пэйсерс» взамен получит два будущих выбора во втором раунде, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.
Дуарте был выбран под общим 13-м номером на драфте 2021 года. Первый сезон в «Индиане» прошёл успешно для Криса. Он набирал в среднем 13,1 очка с эффективностью исполнения трёхочковых бросков 36,9%. Второй сезон для игрока прошёл значительно хуже: 7,9 очка с эффективностью дальних бросков 31,6%. Игровое время снизилось с 28 до 19,5 минуты.
Хотя игроку уже 26 лет, он успел провести лишь два сезона в лиге. «Сакраменто» в минувшем сезоне впервые за 17 лет вышел в плей-офф, где уступил в тяжелейшей серии «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4.
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