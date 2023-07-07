Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эдриан Войнаровски: Крис Дуарте был обменян из «Индианы» в «Сакраменто»

Эдриан Войнаровски: Крис Дуарте был обменян из «Индианы» в «Сакраменто»
Аудио-версия:
Комментарии

Канадо-доминиканский защитник Крис Дуарте обменян в «Сакраменто Кингз», «Индиана Пэйсерс» взамен получит два будущих выбора во втором раунде, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Дуарте был выбран под общим 13-м номером на драфте 2021 года. Первый сезон в «Индиане» прошёл успешно для Криса. Он набирал в среднем 13,1 очка с эффективностью исполнения трёхочковых бросков 36,9%. Второй сезон для игрока прошёл значительно хуже: 7,9 очка с эффективностью дальних бросков 31,6%. Игровое время снизилось с 28 до 19,5 минуты.

Хотя игроку уже 26 лет, он успел провести лишь два сезона в лиге. «Сакраменто» в минувшем сезоне впервые за 17 лет вышел в плей-офф, где уступил в тяжелейшей серии «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4.

Мейвезер обратился к Халибёртону:
Фото
Флойд Мейвезер поздравил Тайриза Халибёртона с подписанием максимального контракта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023