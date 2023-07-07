«Вместе мы сделали историю». Гэйб Винсент обратился к организации «Майами Хит»

Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Гэйб Винсент обратился с благодарностью к «Майами Хит».

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить город Майами и всю организацию «Хит». Вы решили дать шанс незадрафтованному парню из Стоктона, и вместе мы сделали историю. Вы приняли меня и мою семью как своих, и только за это я вам бесконечно благодарен. Любовь и уважение, которые я чувствовал как на площадке, так и за её пределами, — это то, что я навсегда заберу с собой», — сообщил Винсент в своих социальных сетях.

После отличного перформанса в минувшем плей-офф, где Винсент помог «Майами» выйти в финальную серию, Гэйб подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Сумма трёхлетнего соглашения составляет $ 33 млн.