«Вместе мы сделали историю». Гэйб Винсент обратился к организации «Майами Хит»
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Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Гэйб Винсент обратился с благодарностью к «Майами Хит».
«Прежде всего я хотел бы поблагодарить город Майами и всю организацию «Хит». Вы решили дать шанс незадрафтованному парню из Стоктона, и вместе мы сделали историю. Вы приняли меня и мою семью как своих, и только за это я вам бесконечно благодарен. Любовь и уважение, которые я чувствовал как на площадке, так и за её пределами, — это то, что я навсегда заберу с собой», — сообщил Винсент в своих социальных сетях.
НБА. Актуальное:
После отличного перформанса в минувшем плей-офф, где Винсент помог «Майами» выйти в финальную серию, Гэйб подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Сумма трёхлетнего соглашения составляет $ 33 млн.
Винсент может оказаться в старте «Лейкерс»:
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