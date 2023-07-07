Джексон Хэйс: я подумал, что «Лейкерс» — наиболее подходящая для меня команда

Новоиспечённый центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс рассказал о причинах перехода в калифорнийскую команду.

«Они говорили со мной с самого старта рынка свободных агентов. Они мне предложили очень хороший план. Я подумал, что буду отличным дополнением для команды. Если смотреть на ростер — я вижу, что смогу отлично играть вместе с этими ребятами.

Я хочу выигрывать, хочу помогать командам выигрывать. Я подумал, что «Лейкерс» — наиболее подходящая для меня команда.

Я много работаю над своим телом, добавляю себе массу. Я уже смог добавить себе пару килограммов, продолжаю работать над своей силой. Также работаю в баскетбольном плане, учу новые игровые концепты, комбинации, работаю над защитой. Я почти сразу попросил их выслать мне их тактику. Учусь играть и на позиции тяжёлого форварда, и центрового», — рассказал Хэйс на пресс-конференции.