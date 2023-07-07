«Нацелен взять MVP». Ламело Болл рассказал о своих целях после подписания нового контракта

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл поделился амбициозными планами после подписания максимального контракта с командой. Игрок сможет получить до $ 260 млн за пять лет.

«Нацелен попасть в первую символическую пятёрку по итогам следующего сезона. Что насчёт MVP? На это я тоже нацелен. Я стремлюсь ко всем достижениям, но самое главное — командные победы, это то, к чему надо стремиться в первую очередь», — приводит слова Болла Fadeaway World.

Ламело был выбран «Шарлотт» под третьим общим номером на драфте 2020 года. Уже во втором своём сезоне Болл смог сыграть на Матче всех звёзд. Минувший сезон для Болла оказался сложным, большую часть игр он пропустил из-за травм. Тем не менее за 36 встреч он в среднем набирал 23,3 очка, делал 6,4 подбора и 8,4 результативной передачи.