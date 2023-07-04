Вопрос на $ 260 млн! Ламело Боллу подогнали грузовик денег, но водитель — уже не Джордан

Четыре года назад соперник из России называл его «средним».

Прошло почти четыре года с того момента, как в Москву приезжала команда одиозного Лавара Болла. Его команда JBA тогда устраивала тур по Европе, а одним из соперников стал дубль ЦСКА. Главными действующими лицами ожидаемо стали сыновья Лавара — Лианджело и Ламело. Обоим уже тогда пророчили путь в НБА, но даже с учётом 60 очков на двоих против ЦСКА-2 в это верилось с трудом.

«Парни средние. Ну, кроме Лонзо. Он реально в порядке. Остальные братья средние, которые ничего из себя не представляют», — такую оценку тогда дал Ламело и Лианджело их соперник из ЦСКА-2 Агасий Тоноян.

Сейчас на такие заявления смотришь с улыбкой. Да, Лианджело Болл не смог закрепиться в сильнейшей лиге мира, но зато Ламело на днях получил максимальный контракт на баснословные деньги. В год младший Болл теперь будет зарабатывать намного больше бюджета всего ЦСКА за сезон.

Ламело Болл в атаке Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

«Шарлотт Хорнетс» и 21-летний защитник, выбранный клубом под номером 3 на драфте 2020 года, подписали максимальное продление. В следующем сезоне Ламело будет играть по старому контракту и заработает $ 10 млн, а вот с сезона-2024/2025 вступит в силу новое соглашение. По нему он гарантированно получит (35,7 + 38,6 + 41,5 + 44,3 + 47,2) $ 207 млн! Но самое важное, что в контракте есть пункт, по которому при попадании в символическую пятёрку по итогам следующего сезона активируется опция и общая сумма возрастёт до $ 260 млн. Как вам такое?!

Социальные сети после такой новости пришли в негодование.

«Шарлотт» — несерьёзная франшиза после этого. Слишком дорого».

«Ха-ха-ха! Чуваки, эта команда будет на дне вечно!».

«Лонзо был лучше, на мой взгляд».

«Это очень дорого. Но никто не согласился бы ехать в эту дыру».

«У «Хорнетс» нет выбора. Им приходится переплачивать».

Негативных комментариев под новостью о контракте Ламело очень много. И это объяснимо. «Шарлотт» очень хотят получить настоящую звезду в команду, но игроки выбирают большие рынки, стремясь быть ближе к звёздам Лос-Анджелеса, роскошной жизни Нью-Йорка или классному климату Флориды. Звёздный статус владельца «Хорнетс» Майкла Джордана тоже, скорее, отпугивает потенциальных звёзд, которые не хотят находиться в тени Его Воздушества.

Ламело Болл в атаке Фото: Patrick Smith/Getty Images

Ламело же может стать полноценной звездой клуба, который выбрал его под третьим номером на драфте и сразу сделал ставку на скоростного креативного защитника. Младший Болл уже в дебютном сезоне получал почти 29 минут игрового времени, набирая чуть менее 16 очков при 44-процентной реализации бросков. Такое доверие и продуктивность баскетболиста конвертировались в приз лучшему новичку сезона-2020/2021.

Уже во втором сезоне Ламело попал на Матч звёзд НБА, показав по итогам сезона солидную статистику: 20 очков + 7,6 передачи + 6,7 подбора. Во втором сезоне он играл уже по 32 минуты, выходя в старте во всех 75 сыгранных матчах. Болл своей игрой заслужил место одной из главных звёзд команды. Но уже в прошлом сезоне из-за череды травм Ламело провёл всего 36 игр. Правда, его статистика всё равно улучшилась: 23,3 очка + 8,4 передачи + 6,4 подбора.

Ламело Болл в атаке Фото: Stacy Revere/Getty Images

В «Шарлотт» решили, что прогресс Болла заслуживает поощрения. В конце концов, в клубе может вырасти своя звезда, вокруг которой можно попробовать построить сколько-нибудь боеспособный коллектив и всё-таки попытаться побороться хотя бы за плей-офф. Поскольку в прошлом сезоне команда из Северной Каролины проигрывала в два раза больше, чем побеждала — 27 побед при 55 поражениях.

Давать огромные (и гарантированные) деньги 21-летнему парню — огромный риск. Но не давать — риск потерять восходящую звезду, потенциал которой ещё полностью не раскрыт. Ламело с увеличением времени не снижает продуктивность, беря всё новые и новые планки. Да и с прогрессивным увеличением зарплат в НБА через несколько лет эти цифры будут уже не такими гигантскими. Вопрос заключается лишь в том, насколько готов организм Болла к звёздным нагрузкам? Если прошлогодние травмы были сигналом о неготовности его тела, то для владельцев «Хорнетс», как и для их болельщиков, у нас плохие новости.