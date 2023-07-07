Стало известно, какую хитрость использует Леброн Джеймс, чтобы получить лишний отдых

Журналист Райан Руссильо и защитник «Чикаго Буллз» Алекс Карузо рассказали, какую хитрость использует звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, чтобы получить дополнительные минуты отдыха.
«Недавно мне объяснил тренер. Он сказал, что Леброн понимает продолжительность телевизионных тайм-аутов и знает, когда нужно замениться. Леброн знает, что не пропускает много игрового времени, но на самом деле он как будто получает два дополнительных перерыва», — сказал Руссильо в видео, опубликованном на YouTube-канале The Ringer.
«Раньше мы это использовали. Леброн уходил с площадки первым, Энтони Дэвис играл всю первую четверть. Леброн уходил на замену за 30 секунд до двухминутного тайм-аута. Таким образом, он получает две минуты отдыха. Это то, чего ему не хватает. В целом он получает примерно восемь-десять минут настоящего отдыха дополнительно», — добавил Карузо.
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