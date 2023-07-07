Яннис Адетокунбо потроллил Илона Маска в новой социальной сети Threads

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поддержал тренд на критику предпринимателя Илона Маска в новой социальной сети Threads. После того как Маск ввёл в «Твиттере» ряд ограничений, новое приложение Threads, призванное стать его аналогом, начало обретать популярность.

«Threads лучше, чем «Твиттер», — написал греческий баскетболист на своей странице в новой социальной сети.

«Threads просто немного лучше», — добавил он позднее.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» Янниса сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.

Также ранее стало известно, что процедуры восстановления Адетокунбо от травмы не позволяют ему начать подготовку к чемпионату мира.