Яннис Адетокунбо потроллил Илона Маска в новой социальной сети Threads
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поддержал тренд на критику предпринимателя Илона Маска в новой социальной сети Threads. После того как Маск ввёл в «Твиттере» ряд ограничений, новое приложение Threads, призванное стать его аналогом, начало обретать популярность.
«Threads лучше, чем «Твиттер», — написал греческий баскетболист на своей странице в новой социальной сети.
«Threads просто немного лучше», — добавил он позднее.
НБА. Актуальное:
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» Янниса сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.
Также ранее стало известно, что процедуры восстановления Адетокунбо от травмы не позволяют ему начать подготовку к чемпионату мира.
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