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Дуайт Ховард обвинил «Тайвань Леопардс» в неуважении из-за снижения зарплаты на 65%

Дуайт Ховард обвинил «Тайвань Леопардс» в неуважении из-за снижения зарплаты на 65%
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард выразил недовольство тем, что клуб «Тайвань Леопардс», за который он сейчас выступает, урезал ему зарплату на 65%.

«Мне предложили контракт, который на 65% ниже того, что мне дали в первый раз, когда я приехал на Тайвань. Я посчитал это очень неуважительным, потому что чувствовал, что приношу пользу. Я был очень разочарован. Казалось, что я заслуживаю большего. Всё, что я делал, было направлено на то, чтобы принести пользу команде», — сказал Ховард в интервью TVBS News.

При этом генеральный директор команды Чанг Чиен-Вей объяснил, что зарплата Ховарда будет определяться исходя из фиксированного оклада, а также из различных бонусов за участие в матчах и результатах в них.

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