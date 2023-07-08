Ненад Димитриевич продлил контракт с УНИКСом

УНИКС объявил о продлении контракта с македонским защитником Ненадом Димитриевичем.
«Ненад Димитриевич остаётся в УНИКСе! Баскетбольный клуб УНИКС и разыгрывающий защитник Ненад Димитриевич заключили новое соглашение о сотрудничестве по схеме «1+1».
25-летний македонец внёс колоссальный вклад в дебютное чемпионство нашего клуба в Единой Лиге ВТБ и был признан MVP финальной серии. В 47 матчах «регулярки» и серии плей-офф в составе УНИКСа средние показатели Димитриевича составили 12,8 очка, 5,6 результативных передач, 2,5 подбора и 0,9 перехвата за 27:12 минуты на площадке.
Кроме того, наш разыгрывающий стал лучшим в команде по передачам (5,6) и третьим по результативности (12,8).
Также Ненад принял участие в Матче Звёзд Единой Лиги ВТБ и дважды попадал в символическую сборную игровой недели регулярного чемпионата», — сообщает официальный сайт казанского клуба.
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