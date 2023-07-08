Генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка ответил на вопрос о завершении карьеры Леброна Джеймса
Поделиться
Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался о возможном завершении карьеры звёздного форварда Леброна Джеймса.
«Что ж, мы всегда позволяем Леброну говорить самому за себя, и мы все были рады увидеть на днях его пост в социальной сети, где он с любовью отзывался о своих новых партнёрах по команде и о великолепном руководителе, который выполняет закулисную работу по подготовке к сезону», — приводит слова Пелинки Silverscreenandroll со ссылкой на ESPN.
НБА. Актуальное:
В минувшем сезоне 38-летний Леброн Джеймс помог команде дойти до финала Западной конференции НБА, где «Лейкерс» уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс». Форвард набирал 24,8 очка, делал 9,9 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру плей-офф.
Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
Комментарии
- 8 июля 2023
-
15:06
-
14:49
-
13:35
-
13:30
-
13:17
-
12:37
-
12:19
-
12:09
-
11:58
-
10:53
-
10:39
-
09:59
-
09:50
-
09:17
-
06:20
-
03:15
-
00:44
-
00:29
- 7 июля 2023
-
23:11
-
22:08
-
20:10
-
19:51
-
18:49
-
17:59
-
17:49
-
16:46
-
16:38
-
16:04
-
15:36
-
14:35
-
14:06
-
13:37
-
13:05
-
12:45
-
11:40
Партнерский контент