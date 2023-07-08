Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка ответил на вопрос о завершении карьеры Леброна Джеймса

Генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка ответил на вопрос о завершении карьеры Леброна Джеймса
Комментарии

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался о возможном завершении карьеры звёздного форварда Леброна Джеймса.

«Что ж, мы всегда позволяем Леброну говорить самому за себя, и мы все были рады увидеть на днях его пост в социальной сети, где он с любовью отзывался о своих новых партнёрах по команде и о великолепном руководителе, который выполняет закулисную работу по подготовке к сезону», — приводит слова Пелинки Silverscreenandroll со ссылкой на ESPN.

НБА. Актуальное:
«Шансы заполучить Зайона есть». Не опять, а снова — слухи про уход форварда в другой клуб
«Шансы заполучить Зайона есть». Не опять, а снова — слухи про уход форварда в другой клуб

В минувшем сезоне 38-летний Леброн Джеймс помог команде дойти до финала Западной конференции НБА, где «Лейкерс» уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс». Форвард набирал 24,8 очка, делал 9,9 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру плей-офф.

Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
Летняя лига НБА в Лас-Вегасе! Игроки «Хьюстона» выдали яркую концовку и дебют Вембаньямы
Live
Летняя лига НБА в Лас-Вегасе! Игроки «Хьюстона» выдали яркую концовку и дебют Вембаньямы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023