Генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка ответил на вопрос о завершении карьеры Леброна Джеймса

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался о возможном завершении карьеры звёздного форварда Леброна Джеймса.

«Что ж, мы всегда позволяем Леброну говорить самому за себя, и мы все были рады увидеть на днях его пост в социальной сети, где он с любовью отзывался о своих новых партнёрах по команде и о великолепном руководителе, который выполняет закулисную работу по подготовке к сезону», — приводит слова Пелинки Silverscreenandroll со ссылкой на ESPN.

В минувшем сезоне 38-летний Леброн Джеймс помог команде дойти до финала Западной конференции НБА, где «Лейкерс» уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс». Форвард набирал 24,8 очка, делал 9,9 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру плей-офф.