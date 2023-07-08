Маркус Смарт рассказал о планах на Джа Моранта, а Майк Конли получил рекордную для себя награду.

«Шансы заполучить Зайона есть». Не опять, а снова — слухи про уход форварда в другой клуб

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 8 июля 2023 года от «Чемпионата».

«Я люблю помогать парням». Маркус Смарт готов протянуть руку помощи Джа Моранту

Новоиспечённый атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт был представлен в качестве игрока клуба из Теннесси. Смарт также ответил на вопрос, как он собирается взаимодействовать со звёздным разыгрывающим Джа Морантом.

«Я люблю помогать парням, чтобы те достигали максимума своих возможностей. Особенно классных парней. Я делал это постоянно в «Бостоне», — сказал Смарт во время пресс-конференции.

Маркус Смарт и Деррик Роуз — правильные люди. У Джа Моранта потихоньку создаётся грамотное окружение, которое позволит ему оставаться профессионалом до конца своей карьеры. По крайней мере, на это надежда сохраняется.

В четвёртый раз! Рекордная награда для Майка Конли за спортивное поведение НБА

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Конли получил награду игроку, который отличается исключительным спортивным поведением на площадке. Для Конли эта четвёртая награда за карьеру.

Отметим, что 35-летний баскетболист также получал эту награду в 2014, 2016 и 2019 годах. Таким образом, Конли обошёл Гранта Хилла, на счету которого три подобных признания (2005, 2008 и 2010). По две награды у Джейсона Кидда (2012 и 2013) и Кембы Уокера (2017 и 2018).

Приз за спортивное поведение НБА с сезона-1999/2000 носит имя Джо Думарса, который в 1996 году стал первым обладателем награды, выступая тогда за «Детройт Пистонс».

«Шансы заполучить Зайона Уильямсона всё же есть». Очередные слухи про тяжёлого форварда «Нью-Орлеана»

Известный инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс во время прямого эфира Летней лиги НБА заявил, что за последние три-четыре месяца, когда он разговаривал с руководителями лиги по всей лиге, ему стало ясно, что звёздный тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямс может быть доступен другим клубам.

«Я не утверждаю, что Зайон явно доступен, но шансы заполучить его всё же есть», — также добавил Хэйнс.

Тем временем сам Зайон Уильямсон не особо переживает по поводу скандала с порнозвездой Морией Миллс. А тот факт, что он может покинуть команду, а слухов за последнее время было достаточно, тоже не является основанием для переживания.

Остальное. Вероятная причина обмена Джордана Пула в «Вашингтон» и искренность Тайриза Халибёртона

Руководству «Финикс Санз» неинтересен вариант с приобретением центрового Бол Бола, который ранее был отчислен из «Орландо Мэджик» — Марк Стайн.

Разыгрывающий Фред Ванвлит — о своём 130-миллионном контракте с «Хьюстон Рокетс»: «Определённо испытываю больше давления. Думаю, я нахожусь в отличной позиции, учитывая то, в каком направлении двигается команда».

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон — о целях на сезон-2023/2024: «Лично я устал от поражений. Я хочу наконец оказаться в плей-офф».

Журналист Bleacher Report Джейсон Думас: «По моему мнению, отношения между Джорданом Пулом и Стивом Керром имели наибольшее значение, чем взаимоотношения Пула и Дрэймонда Грина».

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