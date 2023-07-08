Руди Фернандес завершит карьеру в сборной Испании после Олимпиады в Париже

Форвард сборной Испании Руди Фернандес заявил, что Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже, станут его последним турниром на международном уровне.

«Я обещал своему отцу, что Олимпиада станет моим последним турниром, и думаю, что так оно и будет на профессиональном уровне. Я надеюсь завершить свою карьеру в сборной Испании на Играх в Париже.

Возможно, мы дойдём до олимпийского турнира, и там я завершу свою карьеру в сборной Испании. Мне остался один год в «Реале», контракт уже подписан, но Олимпийские игры станут моим последним турниром.

Включение в состав на чемпионат мира — 2023? Я очень рад вернуться в сборную Испании в возрасте 38 лет и тому, что тренер продолжает призывать меня помогать самым молодым в те минуты, когда я остаюсь на площадке», — приводит слова Фернандеса Basket News.